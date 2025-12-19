7PAGINAS

Jueves 18 de diciembre de 2025
Tragedia en Chajarí: un motociclista perdió la vida tras perder el control de su moto

Un trágico siniestro vial se registró en la noche de este jueves en la ciudad de Chajarí, donde un motociclista perdió la vida de manera instantánea luego de protagonizar un violento accidente en la rotonda de ingreso al Complejo Termal, sobre la Autovía Nacional N.º 14.
Según se informó oficialmente a 7Paginas, por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de una motocicleta de alta cilindrada perdió el control del rodado e impactó de lleno contra el guardarrail del cantero central. El choque fue de tal magnitud que, al arribar al lugar el personal policial, el motociclista ya se encontraba sin signos vitales.

Inmediatamente se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, realizándose en el lugar las actuaciones de rigor, con el objetivo de establecer las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace. La zona fue parcialmente restringida al tránsito mientras se llevaban adelante las tareas periciales.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre la identidad de la víctima, pero si se supo que se trata de un vecino de Chajari de 33 años de edad, en tanto la investigación continúa para determinar si intervinieron otros factores en el hecho.