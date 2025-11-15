Tragedia en Chajarí: una joven motociclista murió tras chocar con un colectivo

Según los primeros datos recabados en el lugar, la víctima circulaba sin casco al momento del impacto. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento a pesar de los esfuerzos médicos.

A raíz del hecho, la Fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos, la realización de los correspondientes test de alcoholemia y la intervención de personal de Criminalística para llevar adelante las pericias que permitirán esclarecer la mecánica del accidente. También se ordenó la práctica de la autopsia.

Redaccion de 7Paginas