Sábado 15 de noviembre de 2025
Tragedia en Chajarí: una joven motociclista murió tras chocar con un colectivo

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en Chajarí dejó como saldo la muerte de una mujer de 31 años. El siniestro se registró alrededor de las 06:15, en la intersección de Avenida Belgrano y Sarmiento, cuando una motocicleta colisionó con un colectivo que trasladaba trabajadores.
Redacción 7Paginas

Según los primeros datos recabados en el lugar, la víctima circulaba sin casco al momento del impacto. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento a pesar de los esfuerzos médicos.

A raíz del hecho, la Fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos, la realización de los correspondientes test de alcoholemia y la intervención de personal de Criminalística para llevar adelante las pericias que permitirán esclarecer la mecánica del accidente. También se ordenó la práctica de la autopsia.

