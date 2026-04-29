Tragedia en Colón: Un hombre de 40 años falleció tras un violento choque entre dos motocicletas

La ciudad de Colón se vio sacudida este martes por un trágico siniestro vial que se cobró la vida de un vecino. El hecho ocurrió en horas de la tarde, en la transitada esquina de Chacabuco y Maipú, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron dos motocicletas de diferentes cilindradas.

Según informaron fuentes policiales de la Jefatura Departamental Colón, en el incidente se vieron involucradas una motocicleta Honda CB 300cc, conducida por un hombre de 40 años que circulaba por calle Maipú en sentido norte a sur, y una Honda Wave, guiada por un joven de 25 años que lo hacía por Chacabuco en sentido este a oeste.

El desenlace fatal

Dada la violencia del impacto, ambos conductores debieron ser trasladados de urgencia al hospital local por los servicios de emergencia. Minutos más tarde, desde el nosocomio se confirmó la peor noticia: el fallecimiento del hombre de 40 años debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por su parte, el conductor de 25 años permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Su estado de salud es reservado y con riesgo de vida, a la espera de nuevos estudios médicos que permitan determinar con mayor exactitud el alcance de sus heridas.

Investigación en curso

En el lugar del hecho trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes. La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata, disponiendo el secuestro de ambos rodados para su peritaje mecánico.

Las actuaciones de rigor continúan activas para establecer fehacientemente cómo se produjo la mecánica del choque en una intersección que ahora queda marcada por la tragedia.

Policiales – Redacción 7Paginas