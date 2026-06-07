Tragedia en Concordia: identificaron al joven motociclista que murió en el choque; el conductor del auto dio positivo de alcoholemia

El hecho, segun informoo la policia a 7Paginas, se registró alrededor de las 3:30 de la mañana en la intersección de las calles San Juan y Carriego. Según la información policial, por causas que aún son materia de investigación chocaron una motocicleta Motomel de 150 cc y un automóvil Ford Focus conducido por un hombre de 65 años.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el automóvil circulaba por calle San Juan en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía por Carriego en dirección este-oeste. Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes del rodado menor fueron despedidos sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades señalaron que tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante circulaban sin casco protector al momento del siniestro.

A raíz de las gravísimas lesiones sufridas, Sergio Daniel Chávez perdió la vida en el lugar. En tanto, la joven que lo acompañaba, identificada como Camila Gómez, de 21 años, fue asistida por personal del servicio de emergencias 107 y trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que la joven presenta lesiones de consideración y una presunta fractura de pelvis, por lo que permanece bajo atención médica.

Por su parte, el conductor del Ford Focus resultó ileso. Sin embargo, al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos por la legislación vigente. De todos modos, el valor definitivo será determinado mediante los análisis de sangre realizados posteriormente en el hospital.

En el lugar trabajó personal de la Sección Comando Radioeléctrico, efectivos de Policía Científica y los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal choque continúan siendo analizadas por los investigadores.