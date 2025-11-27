Tragedia en Concordia: un motociclista murió al chocar contra un camión

Según información a la que accedió 7Paginas, un camión Ford 4000 (dominio GLZ 014) que transportaba aceites vegetales, conducido por Alejandro Javier, de 38 años, circulaba por Av. Mñor. Rösch en dirección sur–norte. Al llegar a la esquina de Juan Manuel de Rosas, el conductor realizó la maniobra de doblar hacia el oeste, ingresando al barrio Villa Zorraquín.

En ese momento, una motocicleta Guerrero CG 150 Urban que venía detrás, conducida por un hombre joven de 30 años, impactó violentamente contra el lateral del camión. A raíz del choque, el motociclista cayó y fue aplastado por una de las ruedas traseras del vehículo de gran porte, provocándole la muerte de manera inmediata.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica y el fiscal de turno, quien ordenó la aprehensión del chofer del camión, además de la extracción de sangre a ambos conductores y el secuestro de los vehículos involucrados para peritajes.