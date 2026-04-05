Tragedia en Corrientes: Cayó un auto en los Esteros del Iberá y su conductor murió atrapado bajo el agua

En horas de la madrugada de hoy 04-04-26, alrededor de las 05:00 horas, se habría registrado un siniestro en la Laguna del Iberá, donde por causas que se tratan de establecer un vehículo cayó a las aguas tranquilas de los Esteros de Iberá en la localidad correntina de Carlos Pellegrini.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho tuvo como protagonista a un automóvil -marca Volkswagen, modelo Gol-, conducido por un hombre de apellido Cabral de 26 años de edad, quien iba acompañado por otras tres personas. A consecuencia de este siniestro, los acompañantes lograron salir a la superficie por sus propios medios, no así el conductor, quien habría quedado atrapado en el interior del rodado, permaneciendo sumergido en el fondo de la laguna.

En el lugar se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno de la ciudad de Mercedes Corrientes mientras personal de buzos de Prefectura Naval Argentina, provenientes de Paso de los Libres, procede con las tareas de búsqueda, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor en la dependencia jurisdiccional.

Ctes Hoy