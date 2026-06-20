Tragedia en el Lago: una mujer de Salto murió ahogada mientras practicaba un deporte acuático

Una mujer de 39 años, oriunda de la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, perdió la vida en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente mientras practicaba un deporte acuático en el Parque del Lago, en las inmediaciones de la represa de Salto Grande.

De acuerdo a la información brindada por funcionarios de la Prefectura del Puerto de Salto, la víctima se encontraba desarrollando una actividad recreativa en el agua cuando, por causas que aún se investigan, habría perdido pie y terminó sumergida.

La emergencia generó una rápida intervención de los equipos de rescate, que lograron extraer a la mujer del agua. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Salto, donde se llevarán adelante las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Armada Nacional del Uruguay, personal de Prefectura y funcionarios de la Fiscalía de turno, que tomó intervención en el caso y coordina la investigación.

El trágico episodio causó conmoción entre las personas que se encontraban en la zona recreativa durante la jornada y enluta a la comunidad salteña.

Con información de Salto informa

Redaccion de 7Paginas