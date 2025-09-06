Tragedia en el sur de Entre Rios: identificaron a las tres víctimas del choque entre una camioneta y un tren

El hecho se registró a las 6:25 en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional N°12, cuando por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido este-oeste colisionó con un tren de carga que avanzaba en dirección norte-sur.

Las víctimas

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46 años), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. Dos de ellos fallecieron en el lugar, mientras que la tercera víctima murió durante el traslado al hospital.

El conductor del rodado, también de 46 años y de Tres Arroyos, fue derivado de urgencia al hospital de Gualeguay, donde permanece con lesiones graves.

El tren y la investigación

El tren de carga era conducido por un joven de 34 años, acompañado por otro de 24, ambos de Basavilbaso, quienes resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, personal del Puesto Caminero Gualeguay-Islas del Ibicuy, comisarías de la zona, Bomberos Voluntarios de Ceibas-Médanos, Salud Pública y Gendarmería Nacional, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.

La causa busca determinar las circunstancias que derivaron en el fatal impacto, que enluta no solo a Entre Ríos, sino también a la comunidad de Tres Arroyos, de donde eran oriundas las víctimas.

Con información de Ahora

Redacción de 7Paginas