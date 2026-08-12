Tragedia en Entre Ríos: murió el hombre que había sufrido graves quemaduras en el incendio de una lancha

Una tragedia conmociona a la comunidad de Gualeguaychú luego de confirmarse este miércoles el fallecimiento de Víctor Limba, de 78 años, quien permanecía internado tras sufrir graves quemaduras en el incendio de una lancha de su propiedad.

El hombre murió alrededor de las 7.20 de este miércoles, luego de varios días de internación y con pronóstico reservado.

El hecho había ocurrido el viernes por la noche, cuando la embarcación se incendió mientras se encontraba amarrada sobre el río Gualeguaychú, en cercanías de la playa Papaya.

Una llamarada lo alcanzó cuando revisaba la embarcación

De acuerdo con la información conocida sobre el episodio, Limba se había acercado hasta la lancha para verificar su estado, luego de que días atrás le realizaran trabajos de reparación.

Al levantar la lona que cubría la embarcación, una llamarada lo alcanzó, provocándole graves quemaduras en distintas partes del cuerpo.

El hombre fue rápidamente asistido por el servicio de emergencias prehospitalarias 107 y trasladado hasta la guardia del Hospital Centenario. Durante el traslado se encontraba consciente.

Sin embargo, una vez en el centro asistencial, los profesionales determinaron que presentaba quemaduras graves de grado A y B, además de afectación de las vías respiratorias.

Por la gravedad de las lesiones quedó internado en terapia intensiva. Durante el sábado fue derivado al Sanatorio Pronto, donde continuó bajo atención médica.

La lancha quedó destruida

El incendio provocó importantes daños en la embarcación. Se trataba de una lancha de gran tamaño que terminó completamente destruida por las llamas y posteriormente se hundió en el lugar.

Pese a la atención médica recibida durante los últimos días, la gravedad de las heridas terminó provocando el fallecimiento de Limba este miércoles por la mañana.

La investigación deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el incendio y qué originó la llamarada que alcanzó al hombre cuando se encontraba revisando su embarcación.

Con informacion de R2820

Redaccion de 7Paginas