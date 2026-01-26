Tragedia en Entre Rios: murió un joven de 34 años mientras jugaba al Fútbol 5

Según se confirmó oficialmente, el joven sufrió una descompensación dentro de la cancha. De inmediato, las personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle asistencia y realizar maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos, no logró sobrevivir.

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales y medios locales, la víctima padecía problemas cardíacos, lo que habría sido determinante en el desenlace fatal.

Tras lo ocurrido, tomó intervención la Justicia local, que dispuso las actuaciones correspondientes y posteriormente autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares,

Con informacion policia de Nogoya

Redaccion de 7Paginas