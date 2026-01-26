7PAGINAS

Lunes 26 de enero de 2026
Tragedia en Entre Rios: murió un joven de 34 años mientras jugaba al Fútbol 5

Un lamentable hecho conmocionó este domingo a la ciudad de Nogoyá, donde un hombre de 34 años falleció de manera repentina mientras participaba de un partido de Fútbol 5.
Según se confirmó oficialmente, el joven sufrió una descompensación dentro de la cancha. De inmediato, las personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle asistencia y realizar maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos, no logró sobrevivir.

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales y medios locales, la víctima padecía problemas cardíacos, lo que habría sido determinante en el desenlace fatal.

Tras lo ocurrido, tomó intervención la Justicia local, que dispuso las actuaciones correspondientes y posteriormente autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares,

Con informacion policia de Nogoya

