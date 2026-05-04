Tragedia en Gualeguaychú: un joven de 28 años murió en el incendio de una vivienda y una mujer pelea por su vida

Una madrugada trágica conmovió a la ciudad de Gualeguaychú este lunes. Alrededor de las 03:00 horas, un incendio de grandes proporciones se desató en una vivienda ubicada sobre calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan, dejando como saldo una víctima fatal y una persona en estado crítico.

Al arribar al lugar tras el alerta al Comando Radioeléctrico, el personal de la Comisaría Novena y dotaciones de Bomberos se encontraron con un incendio que ya afectaba la totalidad del domicilio. Pese al intenso trabajo para sofocar las llamas, se confirmó el fallecimiento de un joven de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de la vivienda.

Una mujer en estado crítico

Durante las tareas de salvataje, los bomberos lograron rescatar del interior a una mujer de 55 años, quien fue trasladada de urgencia al hospital local.

Según el último informe médico, la paciente se encuentra internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Presenta quemaduras en sus extremidades superiores e inferiores, además de graves lesiones en el rostro y compromiso severo de las vías aéreas por la inhalación de humo y calor.

Investigación en curso

En el lugar del hecho trabajaron la División Policía Científica, Bomberos y el médico policial para realizar las pericias correspondientes.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la vivienda no contaba con conexión eléctrica, lo que abre diversos interrogantes sobre qué pudo haber originado el foco ígneo inicial. La causa se encuentra en plena etapa de investigación para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la tragedia.

Con información de R2820

Redaccion de 7Paginas