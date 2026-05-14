Tragedia en la Autovía 14: un nene de dos años murió atropellado por un camión

Una jornada de profundo dolor se vive en el departamento Colón tras confirmarse la muerte de un niño de apenas dos años en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14. El hecho tuvo lugar este jueves por la tarde, específicamente en el kilómetro 160, en el área conocida como «Francos Suizos».

De acuerdo a las fuentes policiales, el trágico episodio fue protagonizado por un camión Scania R113H con acoplado que circulaba en sentido Norte-Sur. El vehículo era conducido por un hombre de 48 años, vecino de la ciudad de San José de apellido Delaloye, quien tras el impacto perdió el control del rodado, despistó y terminó su marcha sobre la banquina.

Un descuido con desenlace fatal

Las primeras reconstrucciones del hecho indican que el pequeño se encontraba al cuidado de su abuela. En un momento de distracción, el menor se alejó de la vivienda y se dirigió hacia la zona de la ruta.

«Lo perdí de vista y, al salir a buscarlo, me encontré con el fatal desenlace», manifestó la abuela del niño a los efectivos que intervinieron en el lugar.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el niño habría intentado seguir a un perro que se dirigió hacia la cinta asfáltica. Al ingresar de manera repentina a la calzada, el conductor del camión no pudo evitar la colisión.

Operativo en el lugar

A raíz del siniestro, personal de la Policía de Entre Ríos trabajó intensamente en la zona para realizar las pericias de rigor y determinar con exactitud las circunstancias del accidente. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de Criminalística.

La familia de la víctima, también oriunda de la localidad de San José, recibe asistencia en este difícil momento que conmociona a toda la comunidad entrerriana por la corta edad del menor y la fatalidad de las circunstancias.

Con información de Ahora y de 7Paginas