Tragedia en La Bianca: Se conoció el estado de salud del padre y datos desgarradores sobre los niños fallecidos en el incendio

Pasado el mediodía de este miércoles, el Hospital Masvernat brindó a 7Páginas el parte médico oficial sobre su estado de salud.

Parte Médico Oficial

Paciente de 38 años: Presenta un cuadro de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Actualmente permanece internado en observación, con asistencia respiratoria bajo sedación. Se encuentra hemodinámicamente estable, bajo monitoreo permanente y con una evolución clínica controlada por los profesionales del nosocomio.

Detalles del siniestro

El lamentable hecho ocurrió en una de las habitaciones del departamento donde se encontraban los hermanos: una niña de 5 años y un niño de 6 años. Según el testimonio de una vecina que fue la primera en asistir a Ibarrola y dialogó con este medio, el hombre no se encontraba en la vivienda al momento de iniciarse el fuego y fue el primero en llegar al lugar para intentar el rescate.

La misma vecina aportó datos desgarradores sobre el suceso: los niños, quienes padecían una condición de discapacidad, habrían buscado refugio debajo de la cama al desatarse las llamas.

El origen del fuego

Si bien las pericias de bomberos determinarán las causas exactas, las primeras informaciones indican que el origen del siniestro habría sido una estufa ubicada en la habitación. La comunidad de Concordia se encuentra profundamente conmocionada por la pérdida de los dos pequeños y sigue de cerca la recuperación del padre, quien continúa luchando por su vida en la unidad de cuidados críticos.

Fuente: Redacción 7Páginas con información del Hospital Masvernat.