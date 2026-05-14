Tragedia en La Bianca: Sigue en estado crítico el padre de los niños fallecidos en el incendio

Parte Médico: Sin mejorías

Desde la dirección del nosocomio informaron que el paciente, quien ingresó con un cuadro de intoxicación severa por inhalación de monóxido de carbono, no presenta cambios significativos en las últimas horas. Su estado sigue siendo grave y con pronóstico reservado, permaneciendo en la Unidad de Cuidados Críticos con asistencia respiratoria mecánica.

Crónica de una noche desgarradora

El trágico episodio se desencadenó alrededor de las 19:30 horas del martes en un departamento del Sector C7 del mencionado barrio. Según los testimonios recabados por el cronista de 7Páginas, la alerta se encendió cuando vecinos divisaron una densa columna de humo saliendo de una de las habitaciones del complejo.

En el interior se encontraban los hermanos, una niña de 5 años y un niño de 6, ambos con discapacidad. Al momento de iniciarse el foco ígneo, los menores estaban solos en la vivienda.

Un rescate desesperado

Ibarrola fue el primero en arribar al lugar y, sin dudarlo, se adentró en el humo asfixiante. Una vecina que asistió a la familia en los primeros minutos relató conmovida la secuencia:

«El hombre salió con la nena al porche y ahí reaccionó que le faltaba el nene, así que entró de nuevo y lo encontró debajo de la cama».

A pesar de haber logrado sacar a ambos del foco ígneo, el esfuerzo y la exposición a los gases tóxicos terminaron por colapsar la salud del padre, mientras que los pequeños, lamentablemente, fallecieron poco después de ingresar al hospital.

La investigación judicial

El Jefe de la Comisaría Sexta, Juan Pablo Barboza, confirmó a este medio que la investigación está en curso. Bajo las directivas del fiscal José Arias, el personal de la División Policía Científica y peritos de Bomberos Zapadores trabajan para determinar la causa exacta del siniestro.

La hipótesis principal, basada en los primeros testimonios, apunta a que el fuego podría haber sido provocado por una estufa en la habitación de los niños. Además, la justicia busca establecer las circunstancias de cuidado en las que se encontraban los menores al momento del siniestro.

Concordia acompaña en el sentimiento a la familia Ibarrola y permanece atenta a la evolución del padre, cuya vida pende de un hilo tras su valiente pero trágico acto de amor.