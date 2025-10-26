7PAGINAS

Domingo 26 de octubre de 2025
Tragedia en la ruta 14: Colectivo desbarrancó y murieron cinco personas

Ocurrió en Misiones a la altura de Campo Viera, el transporte pesado cayó al arroyo Yasá, luego de chocar contra un automóvil. Se reportaron alrededor de 20 heridos, el total del pasaje eran 50 personas.
Un colectivo de la empresa Sol del Norte, que llevaba alrededor de 50 pasajeros desde Oberá, chocó con un auto y terminó cayendo del puente sobre el arroyo Yasá en Campo Viera. Según confirmaron fuentes oficiales a Radio Up, el hecho ocurrió este domingo 26 de octubre alrededor de las 4:30 horas sobre la ruta nacional 14.

Hasta entrada las 8 de la mañana, y después de intervenciones de urgencia de dotaciones de Bomberos y de la Policía de Misiones, se confirmó que 5 personas fallecieron -entre ellos, el conductor del Focus, cuya identidad todavía no trascendió-. Además, se registraron más de una veintena de heridos: 18 de ellos fueron derivados al Hospital Samic de Oberá y otros 3 están en camino para ser asistidos allí.

Héctor González, ministro de Salud provincial, confirmó que unas 6 personas menores de edad también sufrieron lesiones leves e ingresaron al nosocomio de Campo Viera. Del total de lesionados, cinco de ellos permanecen en estado crítico.

Según contaron las fuentes, en el kilómetro 892 de la ruta 14, chocó con un Ford Focus que iba en sentido contrario y terminó cayendo del puente al arroyo Yasá. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y la Policía de Misiones trabajan en el lugar para determinar los fallecidos y rescatar a los heridos.