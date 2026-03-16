Tragedia en la Ruta 14: murió una nena de un año y medio tras el vuelco de un auto

El hecho se registró alrededor de las 14 horas en el kilómetro 167,5, cuando por causas que aún se investigan un automóvil Peugeot 207 perdió el control, despistó y terminó volcando, quedando finalmente detenido sobre la banquina.

En el vehículo viajaba una familia oriunda de Gualeguaychú, integrada por un joven de 22 años que conducía el rodado, una mujer de 21 años y la pequeña que lamentablemente perdió la vida.

Según se informó, la familia regresaba desde Concordia con destino a Gualeguaychú cuando ocurrió el trágico episodio.

A raíz del fuerte impacto, la menor sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

En tanto, el conductor resultó con lesiones leves, mientras que la joven que lo acompañaba sufrió heridas de carácter grave.

Tras el siniestro, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y realizar las primeras actuaciones. Las pericias correspondientes buscarán determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

Este hecho vuelve a poner en foco la problemática de la siniestralidad vial en las rutas entrerrianas, especialmente en un fin de semana marcado por tragedias en la provincia. Cabe recordar que en la noche del sábado **una familia de cuatro integrantes murió en otro accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 127, a la altura del kilómetro 117, en el departamento Villaguay.

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