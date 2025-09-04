Tragedia en la Ruta 18: dos camioneros fallecieron tras un choque frontal

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 189, cuando impactaron de frente un camión Volvo de la empresa Pietroboni, de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido Este-Oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava S.A., de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado, en dirección Oeste-Este.

Fallecieron ambos choferes

El violento choque fue fatal para los dos conductores, quienes perdieron la vida en el lugar y llegaron sin signos vitales al hospital de San Salvador. Sus identidades aún no fueron confirmadas oficialmente.

Un acompañante herido

En tanto, un tercer ocupante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó con heridas de consideración. Primero fue asistido en el hospital San Miguel de San Salvador, pero debido a la gravedad de su estado fue derivado al Masvernat de Concordia, donde permanece internado.

Ruta cortada y tránsito desviado

Tras el accidente, la Ruta 18 permanece cortada y el tránsito es desviado por un sector en obra, lo que genera una circulación lenta y complicaciones en la zona.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación, mientras que en el lugar trabajaron personal policial, bomberos y servicios de emergencia.

Con información de Mercurio noticias

Redaccion de 7Paginas