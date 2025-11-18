Tragedia en la ruta 18: falleció la beba de nueve meses que cayó de una moto junto a su familia

El siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 16:40, a la altura del kilómetro 207 de la Autovía Nacional Nº 18. Allí, una motocicleta Guerrero Trip color gris, en la que se trasladaban cuatro integrantes de una familia, terminó despistando y cayendo sobre la calzada aún en obra.

Cuando la Policía llegó al lugar, solo encontró al conductor, un hombre de 47 años domiciliado en San Salvador, quien fue trasladado en ambulancia al hospital de la ciudad. Según se supo, las otras tres ocupantes —su hija mayor, una menor de edad y la beba de 9 meses— habían sido trasladadas minutos antes en un vehículo particular hacia el Hospital San Miguel.

La situación más crítica era la de la beba, quien presentaba un traumatismo grave de cráneo. Por la gravedad del cuadro, fue derivada de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia, donde finalmente se produjo su deceso durante la mañana de este martes.

El resto de la familia permanece bajo observación médica por las lesiones sufridas. Desde la Jefatura Departamental San Salvador informaron que el fiscal en turno dispuso la realización de la autopsia correspondiente.