Tragedia en la Ruta 18: un muerto y varios heridos tras un violento choque frontal cerca de San Salvador

La ruta nacional 18 volvió a transformarse en el escenario de una tragedia vial. Durante las primeras horas de la mañana de este sábado, un violento choque frontal entre dos vehículos particulares se cobró la vida de un automovilista en forma instantánea y dejó a varias personas con heridas de diversa consideración.

El trágico siniestro se desencadenó a la altura del kilómetro 182 de la Ruta Nacional 18, en un sector intermedio entre las localidades de Jubileo (departamento Villaguay) y Villa Clara (departamento San Salvador).

Fuentes policiales confirmaron a este medio que el impacto frontal tuvo lugar en un tramo de la traza donde todavía no se encuentra habilitada la nueva infraestructura de la autovía, lo que obliga a los conductores a transitar por la calzada tradicional de doble mano.

Por causas que la justicia intenta establecer mediante las pericias accidentológicas, en el hecho se vieron involucrados un Volkswagen Bora de color gris y un Fiat Uno de color blanco. Como consecuencia de la extrema violencia del impacto, uno de los ocupantes de los rodados falleció en el lugar del accidente antes de que pudiera recibir asistencia médica.Familias de la región afectadas

En declaraciones a la emisora FM Imágenes, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Salvador, Leonardo Amarillo, brindó detalles sobre las personas que viajaban en los autos siniestrados. Según precisó el funcionario de rescate, el Fiat Uno estaba ocupado por una familia oriunda de la ciudad de San Salvador, mientras que en el Volkswagen Bora se trasladaban personas domiciliadas en la vecina localidad de Villaguay.

A raíz de las lesiones sufridas por el violento choque, los sobrevivientes de ambos vehículos debieron recibir las primeras curaciones de urgencia en el lugar y posteriormente fueron derivados en ambulancias hacia los hospitales de San Salvador y Villaguay, de acuerdo a la complejidad de cada cuadro de salud.

Operativo de emergencia y desvío vehicularEl accidente motivó un inmediato y coordinado despliegue de las fuerzas de seguridad de la región. En el lugar del hecho trabajó intensamente el personal policial de las jurisdicciones correspondientes, dotaciones de Bomberos Voluntarios y las máximas autoridades de la Fiscalía en turno para coordinar las tareas legales y de remoción de las carrocerías.

Debido a que los vehículos involucrados obstruyeron parcialmente la calzada, los efectivos policiales procedieron a instrumentar un esquema de tránsito asistido y un desvío de circulación alternativo para evitar el congestionamiento de la ruta. Desde la fuerza vial solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona, respetando las indicaciones del personal apostado en el kilómetro 182 mientras culminan las tareas periciales.

Redaccion de 7Paginas