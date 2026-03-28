Tragedia en pleno centro de Villaguay: una explosión en un bar dejó cuatro heridos, tres de ellos en estado crítico

Una noche que transcurría con normalidad en el corazón de Villaguay se transformó en una escena de caos y dolor. Una fuerte explosión, seguida de un incendio de grandes proporciones, se registró en un reconocido local gastronómico ubicado en la esquina de las calles San Martín y 9 de Julio, frente al histórico Cine Berisso.

El estallido, que según testigos se escuchó a varias cuadras a la redonda, fue sucedido por una impresionante llamarada que envolvió parte del comercio y alertó de inmediato a los vecinos y transeúntes de la zona céntrica.

El origen del siniestro

Si bien las causas exactas permanecen bajo investigación pericial, las primeras informaciones oficiales indican que el foco ígneo se habría originado en el sector del patio cervecero del restó. Al parecer, dos garrafas explotaron mientras se realizaban tareas de cocción, desatando una onda expansiva que afectó tanto a trabajadores como a clientes.

Operativo de emergencia y heridos

El despliegue de seguridad fue inmediato. Dotaciones de Bomberos Voluntarios, ambulancias y efectivos policiales trabajaron intensamente para sofocar las llamas y asistir a los afectados, mientras personal de tránsito procedió a cortar las arterias aledañas para facilitar el corredor sanitario.

El saldo del siniestro es de cuatro personas heridas. Según el reporte oficial, tres de ellas se encuentran en estado de gravedad debido a la entidad de las quemaduras y lesiones sufridas por la explosión. Ante la complejidad de los cuadros, se informó que los pacientes más críticos serían derivados en las próximas horas a un nosocomio especializado en quemados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Conmoción en la comunidad

«Se escuchó una explosión muy grande», relató un vecino aún impactado por la magnitud del estruendo. El hecho ha generado una profunda consternación en Villaguay, dado que el comercio se encuentra en una zona de alta concurrencia, especialmente durante los fines de semana.

Las autoridades policiales y bomberos permanecen en el lugar realizando los peritajes de rigor para determinar las responsabilidades y las condiciones de seguridad en las que operaba el sistema de gas del establecimiento.