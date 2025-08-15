Tragedia en Ruta 1: motociclista murió al chocar de frente con un camión en zona de Feliciano

Según fuentes policiales, la víctima se desplazaba en una moto IMSA ROAD 125cc desde Feliciano hacia La Paz cuando, por causas que se investigan, impactó de frente contra un camión Iveco perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria La Paz, que circulaba en sentido contrario.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del motociclista. Personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, donde el tránsito permaneció totalmente interrumpido mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades locales no dieron a conocer oficialmente la identidad de la víctima, a la espera de notificar a sus familiares.