Viernes 15 de agosto de 2025
Tragedia en Ruta 1: motociclista murió al chocar de frente con un camión en zona de Feliciano

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un motociclista este viernes por la mañana en el norte entrerriano. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 en el kilómetro 94 de la Ruta Provincial N°1, a la altura de San José de Feliciano, pasando el acceso al paraje Lázaro Blanco.
Según fuentes policiales, la víctima se desplazaba en una moto IMSA ROAD 125cc desde Feliciano hacia La Paz cuando, por causas que se investigan, impactó de frente contra un camión Iveco perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria La Paz, que circulaba en sentido contrario.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del motociclista. Personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, donde el tránsito permaneció totalmente interrumpido mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades locales no dieron a conocer oficialmente la identidad de la víctima, a la espera de notificar a sus familiares.