Tragedia en Ruta 20: un concordiense viajaba en el auto que chocó contra una máquina y dejó un muerto de Gualeguaychú

El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana, en el tramo comprendido entre la intersección de la Ruta Nacional Nº 14 y la Ruta 20, y fue atendido por personal de la Comisaría Cuarta. Según informaron fuentes oficiales, el automóvil Fiat Argo era conducido por un hombre de 49 años oriundo de la provincia de Santa Cruz. Por motivos que aún se investigan, el rodado terminó colisionando con una retroexcavadora marca Volvo que se encontraba detenida por tareas viales en el desvío de la ruta.

Dentro del vehículo viajaban tres personas, todas integrantes del Ejército Argentino con funciones en el escuadrón con asiento en Gualeguaychú. Uno de ellos, un hombre de 43 años y con residencia en dicha ciudad, perdió la vida en el acto a causa del fuerte impacto.

El conductor fue derivado al hospital local con heridas de diversa consideración, aunque su estado no reviste gravedad. Por su parte, el tercer ocupante, un hombre también de 43 años oriundo de Concordia, milagrosamente no sufrió lesiones y no requirió hospitalización.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, quien realizó las pericias correspondientes con el objetivo de esclarecer las causas del accidente.