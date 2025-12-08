Tragedia en ruta entrerriana: dos motociclistas murieron al ser atropellados por una camioneta

Un grave accidente se cobró la vida de dos personas este domingo, sobre la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta las localidades de Seguí y Viale. Una camioneta y una moto protagonizaron el choque fatal.

El impacto dejó como saldo dos personas fallecidas en el acto. La identidad de las víctimas aún no fue confirmada oficialmente.

En la zona trabaja personal de la Policía de Entre Ríos, que mantiene el tránsito restringido mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, desde Viale hacia Seguí. De este modo, la camioneta colisionó desde atrás a la moto que iba con dos ocupantes, tal como se observa en las imágenes registradas por Puerto-FM Seguí.

Desde la Policía se comunicó que los dos motociclistas perdieron la vida: un joven y una muchacha, que eran oriundos de la ciudad de Crespo, informó Ahora.

En el lugar trabajan los bomberos voluntarios de Seguí junto al personal policial.