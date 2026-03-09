Tragedia en San José de Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una motocicleta

El hecho se registró alrededor del mediodía en la intersección de Boulevard Valdez y calle Perú. De acuerdo a la información recabada en el lugar, una camioneta circulaba por Boulevard Valdez en sentido sur–norte, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Urquiza en sentido oeste–este. Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en ese cruce.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta resultó ileso, mientras que el menor que manejaba la motocicleta sufrió graves lesiones, entre ellas una fractura de fémur izquierdo, profundos cortes y múltiples escoriaciones en su pierna izquierda.

Tras el accidente, el joven fue trasladado de urgencia al hospital local y posteriormente derivado al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, en horas de la tarde se confirmó su fallecimiento.

Ante lo ocurrido, la Unidad Fiscal interviniente dispuso la apertura de un legajo judicial para investigar las circunstancias del hecho. Además, se ordenó el secuestro de ambos vehículos involucrados y la extracción de sangre al conductor de la camioneta, como parte de las diligencias de rigor.

Asimismo, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de Concordia, donde se le realizará la correspondiente autopsia.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias necesarias para determinar la mecánica del accidente. La investigación continúa en curso para esclarecer cómo se produjo la colisión.

Con información de Despierta Feliciano