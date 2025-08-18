Tragedia en San Lorenzo: cuatro operarios murieron y uno resultó gravemente herido al caer un montacargas

El hecho ocurrió en un edificio en construcción situado sobre calle San Carlos al 1070, cuando los trabajadores realizaban tareas de albañilería en un noveno piso. De acuerdo con los primeros datos, el accidente se produjo luego de que se cortara un cable tensor, lo que provocó la caída del montacargas con cinco personas a bordo.

El rescate y las víctimas

Tras el impacto, personal de Bomberos Zapadores, Policía y equipos médicos del SIES acudieron al lugar. Tres obreros fueron encontrados sin vida dentro de la estructura, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Sin embargo, uno de ellos falleció en el camino, elevando a cuatro el número de víctimas fatales.

El único sobreviviente se encuentra internado en estado crítico, bajo cuidados intensivos, según confirmaron fuentes médicas.

Investigación y conmoción en la provincia

La Justicia inició actuaciones para determinar las causas exactas del siniestro, aunque las primeras pericias apuntan a una falla en el cable del montacargas. No obstante, se investigará si existió negligencia en el mantenimiento de la maquinaria o irregularidades en los protocolos de seguridad de la obra.

El trágico accidente generó una fuerte conmoción en San Lorenzo y en toda la provincia de Santa Fe, donde gremios y organizaciones sociales reiteraron la necesidad de reforzar los controles de seguridad laboral en las obras en construcción.

Las autoridades provinciales adelantaron que se llevarán adelante inspecciones en los equipos de elevación y una revisión de los protocolos vigentes, con el objetivo de evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Con informacion de Informate Santa Fe

Redaccion de 7Paginas