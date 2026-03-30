Tragedia en Santa Fe: un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela y mató a un compañero

Un episodio de violencia extrema sin precedentes sacudió este lunes a la ciudad santafesina de San Cristóbal. La jornada escolar en la Escuela Normal Mariano Moreno se convirtió en escenario de una tragedia cuando un alumno de primer año ingresó armado al establecimiento y abrió fuego contra sus compañeros.

Como resultado del ataque, un estudiante de apenas 13 años perdió la vida. La conmoción es total en la ciudad cabecera del departamento, mientras las autoridades intentan reconstruir los minutos de terror vividos dentro de la institución ubicada en J. M. Bullo al 1400.

Heridos y traslados de urgencia

El ataque dejó un saldo de varios heridos con distintos niveles de gravedad. Según los primeros reportes médicos, un nene debió ser derivado de urgencia al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, presentando impactos de perdigonadas en el hipocondrio derecho, el pómulo y uno de sus brazos.

Asimismo, se registraron numerosos alumnos con heridas leves. Estas lesiones no fueron producto de los disparos, sino de la extrema desesperación por escapar del lugar; en medio del pánico, muchos estudiantes intentaron ganar la calle saltando el alambrado perimetral de la escuela para ponerse a resguardo.

Escenas de pánico

Los disparos se produjeron en los primeros minutos de la jornada escolar. Docentes, estudiantes y familiares que se encontraban en las inmediaciones se enfrentaron a una situación de caos absoluto. El agresor, un adolescente de 15 años y alumno del mismo establecimiento, fue identificado poco después de que se desplegara un operativo policial y de emergencias de gran envergadura.

Investigación en curso

La justicia provincial y las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en el lugar para determinar cómo el menor logró ingresar con el arma al colegio. En paralelo, la División Policía Científica realiza las pericias correspondientes para establecer la secuencia exacta de los disparos.

La comunidad educativa de San Cristóbal se encuentra bajo estado de shock ante lo que ya se califica como uno de los episodios más trágicos de su historia reciente. Se espera que en las próximas horas se brinden nuevos partes médicos sobre los heridos y se defina la situación legal del atacante bajo el régimen de minoridad.

Con informacion de UNO-informate Santa Fe

Redaccion de 7Paginas