Tragedia en un barrio de Concordia un hombre murió mientras dormía

Una verdadera tragedia enlutó a los vecinos del barrio Martín Fierro en las primeras horas de este sábado. Alrededor de las 00:45 horas, un voraz incendio desatado en el interior de una vivienda ubicada en la esquina de calles Gualeguay y Saavedra se cobró la vida de un hombre de 35 años.

Tras recibir el alerta, personal policial de Concordia se comisionó de forma urgente en el lugar del hecho. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se había originado puntualmente en una de las habitaciones del inmueble. Afortunadamente, para el momento de la llegada policial, las llamas ya habían sido controladas gracias al rápido accionar de los vecinos de la zona y a la intervención del personal de Bomberos Voluntarios.

El hallazgo de la víctima

Lamentablemente, al ingresar al domicilio para evaluar los daños y asistir a los moradores, las fuerzas de seguridad y los bomberos hallaron sin vida en el interior del dormitorio a un hombre, quien fue identificado como Jonathan Quintana, de 36 años de edad.

Según informaron fuentes policiales, en la misma propiedad residían el hermano de la víctima y la pareja de este, quienes al momento del siniestro no sufrieron ningún tipo de lesión física.

Peritajes e hipótesis del siniestro

En el lugar de la tragedia trabajó de manera exhaustiva el personal de la Sección Bomberos Zapadores junto a especialistas de la División Policía Científica, bajo la supervisión del comisario Marcelo Noguera. Las tareas periciales y la reconstrucción del hecho se llevaron a cabo bajo las directivas del fiscal en turno, el Dr. Martín Núñez.

De acuerdo con los primeros datos recabados en la escena, la principal hipótesis apunta a un trágico accidente doméstico: el fuego se habría iniciado en una de las camas de la habitación para luego propagarse rápidamente hacia otra cama donde descansaba la víctima. Un dato clave aportado por los peritos es que se hallaron múltiples colillas de cigarrillos esparcidas sobre el piso del dormitorio.

Por su parte, el médico policial, Dr. Sergio Medina, examinó el cuerpo en el lugar e informó de manera preliminar que presentaba quemaduras en la parte superior y signos compatibles con la inhalación de monóxido de carbono. No obstante, las autoridades judiciales confirmaron que se dispuso la realización de la autopsia correspondiente para determinar de forma fehaciente las causas del fallecimiento.

Prensa policia de Concordia

Redaccion de 7Paginas