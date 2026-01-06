Tragedia vial en Chajarí: los cuerpos permanecen en la morgue, piden ayuda y cadenas de oración por la sobreviviente

En la ciudad de General Roca, la noticia enluta a toda la comunidad tras confirmarse la muerte de los hermanos David Techeira, de 30 años, y Nora del Carmen Techeira, de 44, junto a las hijas de esta última, Omaira Ruth Martínez, de 17 años, y Gabriela Liz Martínez, de 20. En paralelo, las redes sociales se colmaron de mensajes de apoyo y pedidos de cadenas de oración por Astrid Raquel Martínez, de 17 años, hija y hermana de las personas fallecidas, quien logró sobrevivir al violento hecho.

La adolescente permanece internada en el Hospital San Martín de Paraná. Si bien el parte médico es reservado, se informó que continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Cabe recordar que Astrid fue hallada en estado de shock en el lugar del siniestro, donde el vehículo impactó y luego se incendió. Inicialmente fue trasladada por un particular al Hospital Santa Rosa de Chajarí y, debido a la gravedad de las quemaduras, derivada posteriormente a la capital entrerriana.

En tanto, durante la mañana de este martes, los cuerpos de las víctimas fatales permanecían aún en la morgue judicial de Concordia y se aguardaba su entrega en las próximas horas. En la tarde del lunes, algunos familiares ya se encontraban en la ciudad realizando los trámites correspondientes, mientras que otros permanecen en Paraná acompañando la evolución de la joven internada.

Pedido de ayuda

A través de las redes sociales de General Roca, vecinos, instituciones educativas y organizaciones civiles comenzaron a difundir pedidos de colaboración para asistir a la familia afectada por el trágico siniestro. Entre ellas, la escuela a la que asistían las adolescentes y el comedor comunitario Corazón Solidario, que apelaron a la solidaridad para reunir fondos destinados al traslado de los cuerpos hasta su ciudad de origen.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias causaMartinez, correspondiente a la cuenta de Benjamín Isaías Martínez, del Banco Nación. Mientras tanto, el pedido de oraciones por la recuperación de Astrid continúa multiplicándose en todo el país.

