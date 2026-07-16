Tragedia y violencia en los festejos por el triunfo de Argentina: un muerto, un apuñalado y varios accidentes en Entre Ríos

Lo que debía ser una jornada de alegría por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial terminó empañado por la violencia y varios hechos de gravedad en diferentes ciudades de Entre Ríos.

El saldo de los festejos dejó un joven fallecido en Diamante, un hombre gravemente apuñalado en Federación y varios accidentes de tránsito, entre ellos un fuerte choque ocurrido en Chajarí.

Un joven murió tras ser apuñalado en Diamante

El hecho más grave ocurrió durante la noche del martes en la ciudad de Diamante, donde un joven de 31 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca en circunstancias que son investigadas por la Justicia.

El episodio se registró en la intersección de Belgrano y Doctor Materi, donde personal policial acudió tras recibir un llamado de emergencia.

Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron de inmediato la asistencia médica y la víctima fue trasladada al Hospital San José, aunque pese al esfuerzo de los profesionales de la salud se confirmó su fallecimiento.

Mientras los familiares recibían contención por parte de la Policía, la División Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal de Diamante iniciaron las actuaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión y determinar la identidad del autor.

La principal hipótesis es que el ataque se produjo en medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra.

Un hombre fue apuñalado en Federación

Otro violento episodio se registró en la ciudad de Federación, donde un hombre mayor de edad resultó gravemente herido durante una pelea ocurrida mientras cientos de personas celebraban el triunfo argentino.

Según informó la Policía a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de Avenida San Martín y Avenida 25 de Marzo, donde por causas que se investigan se desató una gresca.

En medio del enfrentamiento, la víctima recibió varias puñaladas presuntamente por parte de un menor de edad.

El hombre fue trasladado inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones —heridas en la zona axilar del brazo izquierdo y en la región del omóplato— debió ser derivado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Por disposición de la fiscal de turno, el presunto agresor, al ser menor de edad, fue entregado a sus progenitores una vez finalizadas las actuaciones policiales, quedando supeditado a la causa judicial.

Un fuerte choque en Chajarí

Los festejos también dejaron importantes siniestros viales.

Uno de los más significativos ocurrió en Chajarí, donde un automóvil impactó violentamente contra un árbol en la esquina de Mitre y 9 de Julio.

El conductor salvó su vida gracias al funcionamiento del airbag, que amortiguó el impacto. Posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

Una noche de festejos con un saldo preocupante

La clasificación de la Selección Argentina movilizó a miles de entrerrianos que salieron a las calles para celebrar el histórico triunfo. Sin embargo, en varias ciudades la euforia derivó en hechos de violencia y accidentes que obligaron a la intervención de la Policía, los servicios de emergencia y la Justicia.