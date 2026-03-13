Trágico accidente en el sur de Corrientes: falleció una niña de Chajarí

El siniestro se registró alrededor de las 11:34, cuando por causas que aún son materia de investigación una camioneta Toyota SW4 en la que viajaba una familia entrerriana despistó y volcó sobre la banquina.

En el vehículo se trasladaban tres personas: dos adultos y una niña, quienes se dirigían hacia la provincia de Misiones. Tras el vuelco, la menor fue trasladada de urgencia a un centro de salud con pronóstico reservado, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Los adultos que viajaban en el rodado, quienes serían los padres de la niña, permanecen internados con lesiones de consideración. La madre fue derivada al Hospital Samuel W. Robinson, donde estaba previsto que fuera sometida a una intervención quirúrgica por los traumatismos sufridos. En tanto, el padre continúa hospitalizado en observación.

Según trascendió, la familia sería de apellido Costich, una familia joven y conocida en la ciudad de Chajarí.

Investigación en curso

De acuerdo a las primeras informaciones, no habría otros vehículos involucrados en el siniestro. Este dato surge de un análisis preliminar de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, material que actualmente es revisado por las autoridades que llevan adelante la investigación.

Asimismo, se indicó que el tramo de la ruta donde ocurrió el accidente se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad. Por estas horas se busca determinar qué provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Operativo de rescate

Tras el accidente trabajaron en el lugar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Mocoretá, quienes realizaron las tareas de rescate y asistencia a las víctimas.

También intervinieron efectivos de la Policía de Corrientes y de la Gendarmería Nacional Argentina, que colaboraron con el operativo de seguridad y la asistencia al tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Con informacion de Ctes Hoy

Redaccion de 7Paginas