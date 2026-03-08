Trágico accidente en Entre Ríos: Joven que viajaba en moto perdió la vida al ser chocada de atrás por una camioneta

La madrugada de este domingo dejó un saldo trágico en la ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 365,5, donde una joven de 25 años falleció en un accidente de tránsito.

Según se informó, el siniestro involucró a una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 34 años domiciliado en Hernández, y a una motocicleta Brava Altino 150cc, manejada por un joven de 23 años de la misma localidad, que viajaba acompañado por la víctima.

De acuerdo a los primeros datos, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, desde Nogoyá hacia Hernández, cuando la camioneta impactó desde atrás a la motocicleta. Como consecuencia, la acompañante sufrió lesiones de gravedad y murió en el lugar. La víctima fue identificada como Agustina Rojo, oriunda de Bella Vista, Corrientes.

El conductor de la moto fue trasladado al hospital de Hernández, donde se confirmó que no presentaba heridas graves. El chofer de la camioneta tampoco resultó lesionado. Los controles de alcoholemia practicados a ambos dieron resultado negativo.

La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos de la División Policía Científica, junto con personal de las comisarías de Hernández y Aranguren. También participaron el médico forense y el fiscal en turno, quienes supervisaron las actuaciones.

Las autoridades continúan con las tareas periciales para determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades en este hecho que enluta a la región.

