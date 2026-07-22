Trágico accidente en la Autovía Artigas: dos personas murieron y otras dos resultaron heridas al sur de Concordia

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este miércoles sobre la Autovía Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14) dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos con lesiones, en un hecho registrado a la altura del kilómetro 240, al sur de Concordia.

De acuerdo a la información policial proporcionada a 7Paginas, el siniestro se produjo alrededor de las 15:45 horas, cuando personal de la Comisaría Calabacilla fue comisionado hasta el lugar tras el impacto entre una camioneta Renault Alaskan y un camión Mercedes Benz con semirremolque Truckvan.

Según las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte, cuando, por causas que son materia de investigación, la camioneta colisionó contra el camión, que se encontraba estacionado sobre la banquina este.

Dos víctimas fatales

Como consecuencia de la violencia del impacto, una mujer de 49 años, identificada con las iniciales S.R.L., falleció en el lugar, mientras que Luciano Maidana, de 13 años, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital, aunque lamentablemente murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 49 años, y Agustina Maidana, de 14 años, sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados, tambien por unidades del servicio de emergencia 107, al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibieron atención médica.

Rescate de los ocupantes

Debido a la magnitud del impacto, las personas que viajaban en la camioneta quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Zapadores, quienes realizaron las tareas de rescate para permitir la asistencia de los heridos.

En el operativo también participaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal de las comisarías Calabacilla, Colonia Yeruá y Pedernal, además de agentes de Prevención Vial y Policía Científica.

La fiscal de turno, Dra. Daniela Montangie, fue informada de lo sucedido y dispuso las diligencias de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

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