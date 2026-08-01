Trágico choque en la autopista Rosario–Santa Fe: murieron dos reconocidos médicos oftalmólogos y una profesional entrerriana lucha por su vida

Un trágico siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde sobre la autopista Rosario–Santa Fe dejó como saldo dos médicos oftalmólogos fallecidos y una profesional gravemente herida. El choque se produjo a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción de la localidad santafesina de Monje.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el camión involucrado habría invadido el carril por el que circulaba un automóvil Toyota, impactándolo violentamente sobre su lateral izquierdo, a la altura del portaauxilio.

En el automóvil viajaban tres médicos oftalmólogos que regresaban de atender pacientes en una clínica privada de la ciudad de Coronda.

Como consecuencia del brutal impacto fallecieron en el acto Agustín Ferreyra Greca, oriundo de Paraná (Entre Ríos), y Alejo Vicentín, de la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.

En tanto, María Florencia Cuevas, médica oftalmóloga oriunda de Victoria (Entre Ríos), quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo.

Tras un intenso operativo de rescate realizado por los bomberos, la profesional fue trasladada de urgencia por una unidad del SIES en código rojo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las primeras actuaciones indican que el camión habría cruzado de carril, provocando el impacto frontal-lateral de extrema violencia. No obstante, la mecánica del siniestro será determinada por las pericias ordenadas por la Justicia.

Como parte de la investigación, el conductor del transporte de carga quedó imputado por el delito de doble homicidio culposo en siniestro vial, mientras continúan las diligencias para establecer con precisión las causas del accidente.

La tragedia provocó una profunda conmoción tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, especialmente en el ámbito de la salud, donde las víctimas eran reconocidos profesionales que prestaban servicios en distintos centros médicos de la región.

Con datos de Infor mate

Redaccion de 7Paginas