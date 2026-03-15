Trágico choque en Ruta 127: murieron una menor y sus padres, y otro niño está grave

El hecho se registró en el departamento La Paz, a la altura de la zona de silos de Bovril, cuando un camión y una camioneta Renault Duster chocaron de frente por causas que aún se investigan.

De acuerdo a la información preliminar, en la camioneta viajaba una familia oriunda de Bovril, integrada por un matrimonio y sus dos hijos. Como consecuencia del violento impacto, los dos adultos y una de las menores murieron en el lugar.

Las victimas fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de las hijas menores del matrimonio, Agostina Landra. El otro hijo de la pareja resultó gravemente herido y fue trasladado en ambulancia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo atención médica.

Importante operativo de emergencia

Tras el impacto, personal policial, bomberos voluntarios y equipos sanitarios acudieron rápidamente al lugar del siniestro para asistir a los involucrados y realizar las tareas de rescate.

Los efectivos trabajaron además en asegurar la zona y llevar adelante las primeras pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque frontal que derivó en esta tragedia que conmociona a la comunidad de Bovril.

Las actuaciones judiciales continúan para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el fatal accidente.