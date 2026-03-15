7PAGINAS

Domingo 15 de marzo de 2026
Facebook Instagram
Menú

Trágico choque en Ruta 127: murieron una menor y sus padres, y otro niño está grave

Un trágico siniestro vial ocurrido el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 127, en cercanías de la ciudad de Bovril, dejó como saldo tres personas fallecidas —dos adultos y una menor— y otro niño gravemente herido, quien debió ser trasladado de urgencia a la capital provincial.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El hecho se registró en el departamento La Paz, a la altura de la zona de silos de Bovril, cuando un camión y una camioneta Renault Duster chocaron de frente por causas que aún se investigan.

De acuerdo a la información preliminar, en la camioneta viajaba una familia oriunda de Bovril, integrada por un matrimonio y sus dos hijos. Como consecuencia del violento impacto, los dos adultos y una de las menores murieron en el lugar.

Las victimas fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de las hijas menores del matrimonio, Agostina Landra. El otro hijo de la pareja resultó gravemente herido y fue trasladado en ambulancia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo atención médica.

Importante operativo de emergencia

Tras el impacto, personal policial, bomberos voluntarios y equipos sanitarios acudieron rápidamente al lugar del siniestro para asistir a los involucrados y realizar las tareas de rescate.

Los efectivos trabajaron además en asegurar la zona y llevar adelante las primeras pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque frontal que derivó en esta tragedia que conmociona a la comunidad de Bovril.

Las actuaciones judiciales continúan para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el fatal accidente.