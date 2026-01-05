Trágico siniestro vial en Chajarí: cuatro personas murieron calcinadas y una mujer permanece en estado grave

El episodio se registró alrededor de la 1:15 horas en la intersección de avenida 25 de Mayo y la Colectora. Al arribar al lugar, personal policial constató que un vehículo había volcado y quedó apoyado sobre el guardarraíl, encontrándose totalmente envuelto en llamas. Por causas que aún son materia de investigación, el rodado se habría despistado antes de incendiarse.

Como consecuencia del siniestro, una mujer que viajaba en el automóvil logró ser rescatada y fue trasladada de manera particular al hospital local. Presenta quemaduras de gravedad y permanece con asistencia respiratoria mecánica, motivo por el cual posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná.

El fuego fue sofocado por personal de Bomberos Voluntarios, quienes al extinguir el incendio constataron la presencia de cuatro personas fallecidas en el interior del vehículo, todas ellas calcinadas por la intensidad del foco ígneo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y se hizo presente el fiscal en turno, quien dispuso la realización de las diligencias judiciales correspondientes. Según se informó a 7Paginas, el vehículo involucrado se encuentra radicado en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, al igual que las personas que viajaban en él, por lo que se presume que se trataría de turistas.

Asimismo, se indicó a este medio que durante el mediodía de este lunes se llevarán a cabo las autopsias de las víctimas fatales, mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer fehacientemente la mecánica de este trágico hecho que enluta a Chajarí y a toda la región.