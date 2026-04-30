Trámite clave: Los entrerrianos ya pueden gestionar online la constancia de excepción de la VTV para viajar

En un nuevo paso hacia la modernización y digitalización del Estado, el Gobierno de Entre Ríos habilitó la gestión online de la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria para los vehículos radicados en la provincia. Esta medida, fruto del trabajo articulado entre el Ministerio de Economía y las secretarías de Transporte y Modernización, busca eliminar la burocracia y facilitar el tránsito de los entrerrianos fuera del territorio provincial.

¿Por qué es necesaria si en Entre Ríos no es obligatoria?

Es importante recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV) se encuentra suspendida para vehículos particulares dentro de Entre Ríos. Sin embargo, al viajar por rutas nacionales o ingresar a otras jurisdicciones (como Buenos Aires o Santa Fe), la autoridad de control puede exigirla. Hasta hoy, obtener el papel que certificaba esta excepción requería un trámite manual y presencial, muchas veces en puestos camineros.

Voces oficiales: «Traer a Entre Ríos al siglo XXI»

El ministro de Economía, Fabián Boleas, destacó que esta herramienta se suma a otros avances como la eliminación de tasas de ATER y la digitalización de turnos de salud. «Se trata de traer a Entre Ríos al siglo XXI, simplificando trámites que antes eran manuales», afirmó.

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, subrayó la agilidad del nuevo sistema: «A partir de hoy, cualquier ciudadano puede ingresar desde su celular o computadora. Es una decisión firme del gobernador cuidar el tiempo de la gente y reducir la burocracia».

Finalmente, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, aclaró que, si bien se facilita el trámite para particulares, la provincia sigue controlando estrictamente que las empresas de transporte de pasajeros y carga cumplan con sus revisiones técnicas obligatorias.

Paso a paso: Cómo obtener el certificado

El trámite es totalmente gratuito y tiene una vigencia de 120 días desde su emisión.

Ingresar: Acceder a la plataforma web o a la App «Mi Entre Ríos».

Seleccionar: Ir a la opción «Nuevo trámite».

Buscar: Elegir «Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)».

Cargar datos: Completar el formulario y adjuntar fotos del DNI del titular y de la Cédula Verde del vehículo.

Descargar: Una vez aprobado, el sistema enviará un archivo PDF listo para descargar e imprimir.

Desde el Gobierno recomendaron realizar el trámite con unos días de antelación antes de emprender un viaje para contar con el documento ante cualquier requerimiento en las rutas del país.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas