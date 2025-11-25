7PAGINAS

Martes 25 de noviembre de 2025
Trampa mortal en la Ruta 127: reclaman una solución urgente para el tramo entre Los Conquistadores y San Jaime

El deterioro de la Ruta Nacional N° 127 no es una novedad para quienes la transitan a diario, pero el tramo ubicado entre Los Conquistadores y San Jaime de la Frontera se ha convertido en uno de los sectores más peligrosos de la región. Allí, los baches profundos y el desgaste extremo de la carpeta asfáltica conforman una verdadera “trampa mortal”, especialmente para los conductores que no conocen el camino.
La situación se agrava en época estival, cuando miles de turistas eligen esta vía para viajar hacia Brasil. Las imágenes enviadas en las últimas horas por vecinos de esa zona a 7Paginas,  muestran la magnitud del daño: pozos de gran profundidad, ondulaciones y áreas donde el asfalto prácticamente desapareció, obligando a maniobras bruscas que pueden terminar en siniestros.

Las condiciones no mejoran al ingresar a jurisdicción correntina. Tras cruzar el puesto caminero de San Jaime en dirección noroeste, el panorama es similar y la peligrosidad se mantiene, lo que refleja un abandono extendido en toda la traza.

Los intendentes de las localidades afectadas vienen manifestando su preocupación desde hace años. Han elevado reclamos formales a las autoridades nacionales, ya que la responsabilidad del mantenimiento recae en la Nación y no en la provincia. Sin embargo, las respuestas han sido escasas y el deterioro continúa avanzando.

En este contexto, se insiste en que, mientras se espera una reparación integral, es imprescindible reforzar la señalización para advertir a los conductores sobre el mal estado de la ruta. Una medida mínima pero urgente para reducir los riesgos y prevenir accidentes en uno de los corredores más transitados del nordeste entrerriano.