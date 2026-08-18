Transparencia y acceso a la información: el Superior Tribunal lanzó un micrositio web sobre la Justicia Penal

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) puso en funcionamiento un nuevo espacio digital institucional diseñado para promover el acceso a la información pública, brindar transparencia y acercar el funcionamiento de los procesos penales a toda la comunidad. Se trata del micrositio web oficial de las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs) del Fuero Penal, disponible en el portal del Poder Judicial (jusentrerios.gov.ar/home-ogas/).

La iniciativa fue aprobada mediante el Acuerdo General Nº 15/26 (Punto 6º) tras la propuesta presentada por la Coordinación Provincial de OGAs, dependiente de la Sala Nº 1 en lo Penal.

Contenidos y servicios disponibles para la ciudadanía

El nuevo portal concentra de forma accesible e integral la estructura organizativa y operativa del fuero penal en el territorio entrerriano:

Información procesal: Incluye calendarios de audiencias de todas las jurisdicciones, nómina de autoridades, antecedentes en recursos de revisión administrativa y normativa aplicable.

Estadísticas e informes: Presenta datos sobre juicios realizados en la provincia, informes anuales de gestión y el seguimiento de los procesos bajo la modalidad de juicio por jurados.

Accesibilidad directa: Incorpora accesos a la Mesa Virtual, galerías de imágenes y detalles sobre las competencias de cada actor del sistema judicial.

Un paso hacia una justicia más abierta

Desde la Sala Penal del STJ remarcaron que la apertura de esta plataforma representa una respuesta concreta a la demanda de información clara, completa y comprensible. La herramienta busca que el desarrollo de los procesos judiciales sea de conocimiento público, no solo para las partes involucradas en una causa, sino para toda la sociedad.

Asimismo, las autoridades judiciales destacaron que visibilizar el accionar de la magistratura y la organización de las audiencias consolida el principio de transparencia e institucionalidad como pilar fundamental de la función pública.

Con información de prensa STJ

Redaccion de 7Paginas