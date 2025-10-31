Tras 10 años, el EDOS amplía su flota de vehículos con una inversión superior a los 130 millones de pesos

La iniciativa forma parte del plan de inversión que lleva adelante el organismo descentralizado con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de agua y cloacas en la ciudad.

El intendente Francisco Azcué encabezó el acto y subrayó la importancia de esta inversión, “Desde el año 2015 no se renovaba la flota de vehículos utilitarios y hoy es necesario dar este paso para ser más eficientes, brindar mayor seguridad a los trabajadores y responder a las demandas de la comunidad, que es lo más importante”.

Azcué recordó que, una vez que se logró ordenar las cuentas municipales, a fines de 2024 se avanzó en la compra de maquinaria y equipamiento —como camiones recolectores, motos, ambulancias, una retroexcavadora oruga y otros vehículos— con una inversión cercana a un millón de dólares.

“En esa misma línea estamos trabajando actualmente en un plan de infraestructura que incluye repavimentación de calles y mejoras en la red vial de Concordia”, agregó el jefe comunal.

De cara al próximo año, Azcué anticipó que el municipio profundizará las inversiones en 2026, “Vamos a continuar dando respuestas a nuestros vecinos. Todo esto se logra gracias a la eficiencia del Estado, por eso insistimos tanto en el cuidado de los recursos públicos”.

Por su parte, el interventor del EDOS, Javier Del Cerro, explicó que actualmente el organismo cuenta con 21 vehículos, aunque varios de ellos serán dados de baja debido a los altos costos de mantenimiento. Detalló que la nueva licitación prevé la compra de tres camiones utilitarios —dos de cabina doble y uno de cabina simple— y que también está proyectada la adquisición de un camión desobstructor de cloacas, con el propósito de ampliar el radio de operatividad en una ciudad que continúa expandiéndose.

“Antes se ejecutaba apenas el 1% del presupuesto del EDOS en inversiones. Hoy estamos alcanzando el 4%, lo que nos permite adquirir bienes de capital y mejorar nuestra capacidad operativa”, destacó Del Cerro.

A la licitación se presentaron dos empresas oferentes, SEVEK S.A. y DALIAN S.A., que cumplieron con las características exigidas en los pliegos. La incorporación de los nuevos vehículos marcará un hito en la modernización del EDOS, fortaleciendo el servicio esencial que presta a los vecinos de Concordia.