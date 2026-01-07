Tras dos días de agonía, falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en Chajarí

Astrid había sido la única sobreviviente del siniestro vial que se cobró la vida de cuatro integrantes de su familia. Como consecuencia del accidente, la adolescente sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo, lesiones de extrema gravedad que finalmente no pudo superar pese al esfuerzo del personal médico.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, a la altura del empalme de la ruta 14 con la avenida 25 de Mayo y la colectora. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, un automóvil Volkswagen Suran perdió el control, impactó contra el guardarraíl y se incendió de manera casi inmediata.

En el vehículo viajaban rumbo a la provincia de Misiones para visitar familiares Nora del Carmen Techeira, de 44 años; su hermano menor, David Techeira, de 30; y las hijas de Nora, Gabriela Liz Martínez, de 20 años, y Omaira Ruth Martínez, de 17. Todos ellos fallecieron en el lugar, quedando sus cuerpos calcinados en el interior del rodado.

Astrid, melliza de Omaira Ruth, logró salir del auto en llamas y fue trasladada de urgencia al hospital de Chajarí. Debido a la gravedad de su estado, fue derivada posteriormente al Hospital San Martín de Paraná, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

Desde la Policía confirmaron que los familiares de la joven ya fueron notificados de la dolorosa noticia. Con su deceso, el trágico episodio ocurrido en la ruta 14 dejó un saldo final de cinco víctimas fatales, todas pertenecientes a la misma familia, profundizando el impacto y la tristeza en la comunidad.