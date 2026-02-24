Tras el éxito de Liebig–San José, se viene la histórica Salto–Concordia

El impulso llega tras la exitosa 16ª edición de la competencia Liebig–San José, realizada el domingo 22, considerada la más convocante del litoral en la especialidad de aguas abiertas.

Más de 500 nadadores en el río

La jornada en Pueblo Liebig reunió a deportistas de distintas ciudades y provincias del país —incluyendo Salta y Mendoza— además de representantes de la República Oriental del Uruguay, reafirmando el carácter regional e internacional del evento.

A las 10:15 se largó la prueba principal de 5 kilómetros desde el Balneario Municipal de Pueblo Liebig, con 330 nadadores en competencia. El río presentó condiciones óptimas, acompañado por un leve viento del este. La salida se organizó en tandas por rango etario, priorizando la seguridad.

Una hora más tarde fue el turno de la distancia promocional de 2,2 kilómetros, que partió desde el Camping Los Médanos y contó con 170 participantes, divididos en dos tandas según el sexo.

Ganadores destacados

En los 5 kilómetros masculinos, el triunfo fue para Ezequiel Tiziano López (Lomas de Zamora), con un tiempo de 45:23. Jeremías Pintos (Concordia) finalizó segundo y Valentino Giuliano (Lomas de Zamora) completó el podio.

En damas, la victoria fue para Francesca Giuliano Feijoo (Lomas de Zamora), con 50:38, seguida por Lucrecia Kenig (Bella Vista) y Guadalupe Valdez (Temperley).

En la prueba promocional masculina se impusieron Bautista León Viveros (Remedios de Escalada), Joaquín Ábalos Vismara (Concordia) y Agustín Torres (San Martín). Entre las mujeres, el podio fue para Malena Cristiano (Banfield), Micaela Martínez Lobaro (Malvinas Argentinas) y Brisa Peralta Ramos (Concordia).

Se destacó especialmente la participación de juveniles menores de 15 años en la distancia promocional, marcando el crecimiento de la disciplina en la región.

Seguridad como eje central

El operativo fue coordinado por los Bomberos Voluntarios de San José e incluyó 22 lanchas a motor con guardavidas o rescatistas acuáticos, 30 embarcaciones livianas a remo, ambulancias en cada punto de largada y la Unidad de Triage de la Coordinación de la Direccion de Emergencias Sanitarioas de Entre Ríos en la llegada.

Tras la competencia, los nadadores recibieron medallas finisher, hidratación y refrigerio, para luego dar paso a la premiación encabezada por el intendente de San José, Gustavo Bastian, junto a autoridades municipales.

La jornada concluyó a las 14 horas, consolidando a Liebig–San José como una referencia en organización, asistencia y seguridad dentro del calendario de aguas abiertas.

Se viene la Salto–Concordia

La próxima cita será la emblemática Salto–Concordia, considerada la competencia decana de la especialidad, con antecedentes que se remontan a 1942. Su recorrido evoca simbólicamente el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811 y representa un fuerte lazo de integración deportiva entre Argentina y Uruguay.

La organización está a cargo del Club Remeros Salto y el equipo de Natación Río Uruguay, quienes trabajan de manera conjunta para garantizar una nueva edición de alto nivel.

Además, el calendario continuará el 28 de marzo con el Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas en el Lago de Salto Grande, destinado a nadadores federados, promocionales y máster con licencia FEN.

Los resultados completos y fotografías de Liebig–San José pueden consultarse en las redes sociales de Natación Río Uruguay, mientras que las inscripciones para la prueba Salto–Concordia se encuentran habilitadas en www.natacionriouruguay.com.ar

Con datos y fotos, Marcelo Gonzalez

Redacion de 7Paginas