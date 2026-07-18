Tras el fuerte temporal, la Municipalidad desplegó un amplio operativo de asistencia en Concordia

Luego del intenso temporal que azotó a Concordia durante la madrugada de este sábado, la Municipalidad puso en marcha un amplio operativo para asistir a los vecinos afectados y atender las múltiples consecuencias provocadas por el fenómeno climático.

De acuerdo con la información proporcionada a 7Paginas, una cola de tornado impactó sobre distintos sectores de la ciudad, siendo la zona norte la que sufrió los mayores daños.

Voladuras de techos y caída de árboles

El fuerte viento provocó voladuras de techos, caída de árboles de gran porte y postes del tendido eléctrico, además de dejar fuera de servicio gran parte del suministro de energía eléctrica.

La interrupción del servicio también generó inconvenientes en las comunicaciones y en la provisión de agua potable en numerosos barrios de la ciudad.

Desde las primeras horas del día, distintas áreas municipales trabajan en la asistencia a las familias afectadas y en el relevamiento de los daños ocasionados por el temporal.

Guardia permanente para atender a los vecinos

Debido a las dificultades en las comunicaciones provocadas por la falta de energía, el municipio dispuso una guardia permanente en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de Roque Sáenz Peña y La Rioja.

Allí los vecinos pueden acercarse personalmente para solicitar asistencia.

Además, se habilitó el número telefónico 345 413 2744 para canalizar los pedidos de ayuda. En los casos en que no sea posible comunicarse o trasladarse hasta ese punto, se recomendó concurrir a la comisaría más cercana para informar la situación.

Enersa trabaja para restablecer el servicio

Desde Enersa informaron que las intensas condiciones meteorológicas, con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, ocasionaron importantes daños en instalaciones de alta, media y baja tensión, afectando el suministro eléctrico en distintas localidades de la provincia.

En el caso de Concordia, la empresa estimó que el servicio comenzaría a normalizarse de manera paulatina a partir de la media tarde, aunque las tareas de reparación continuaban durante toda la jornada.

Piden extremar las precauciones

Mientras avanzan los trabajos de limpieza, reparación del tendido eléctrico y remoción de árboles caídos, las autoridades solicitaron a la población transitar con extrema precaución, especialmente en aquellos sectores donde operan cuadrillas municipales, personal de Enersa, Bomberos y fuerzas de seguridad.

El operativo continuará durante las próximas horas con el objetivo de restablecer los servicios esenciales y brindar asistencia a las familias que sufrieron las consecuencias del fuerte temporal que afectó a Concordia.