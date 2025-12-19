Tras el intenso calor, alerta naranja por tormentas fuertes en la región de Salto Grande

Los departamentos alcanzados por la alerta naranja son Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Uruguay, San Salvador y Concordia. Según el organismo nacional, estas zonas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Se estiman acumulados de lluvia entre 80 y 110 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

En tanto, para los departamentos de Victoria y Gualeguay rige una alerta amarilla. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias intensas en lapsos breves. En estas zonas se esperan acumulados de precipitación entre 30 y 70 milímetros.

Pronóstico para Concordia y la región

En Concordia y el norte entrerriano, el SMN anticipa un cambio en las condiciones del tiempo luego de un viernes agobiante, en el que la temperatura máxima alcanzó los 35 grados. Para este sábado se prevé una mínima de 23 grados y una máxima de 34, con un escenario marcado por la inestabilidad. Durante la mañana existe un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, mientras que por la tarde las probabilidades ascienden al 70%, con chances de tormentas fuertes. La humedad rondará el 54% y los vientos soplarán del noreste a unos 6 km/h.

Para el domingo, en tanto, se anuncia una mínima de 22 grados y una máxima de 31. La inestabilidad continuaría durante la madrugada y la mañana, con probables lluvias, aunque hacia la tarde las condiciones tenderían a mejorar y no se esperan precipitaciones.

Desde los organismos de emergencia recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y tomar los recaudos necesarios ante posibles anegamientos, caída de ramas o cortes de energía.

Foto: Marcelo González

Redacción de 7Paginas