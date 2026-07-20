Tras el paso de la cola de tornado y el “veranito de San Juan”, vuelve el frío invernal a la región de Salto Grande

Luego de jornadas atípicas marcadas por el breve pasaje del «veranito de San Juan» y el violento impacto de la cola de un tornado que afectó recientemente al departamento Concordia y la región, el tiempo vuelve a acomodarse a los parámetros habituales de la estación. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un comienzo de semana con precipitaciones aisladas, abundante nubosidad y ambiente bien fresco en toda la zona de Salto Grande.

El ingreso de una masa de aire frío proveniente del sector sur generará un progresivo descenso de la sensación térmica, manteniendo condiciones típicamente invernales durante los próximos días.

El detalle día por día para Concordia y alrededores

Lunes 20 de julio: La jornada arranca con un panorama muy húmedo (registrando hasta un 98% de humedad) y vientos del sector sur rotando a 15 km/h. Se prevé un 40% de probabilidades de lluvias aisladas y lloviznas intermitentes a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 19°C.

Martes 21 de julio: Continuará la inestabilidad. Se aguarda un leve descenso térmico con valores que irán desde los 11°C de mínima hasta los 16°C de máxima. Se mantiene un 40% de probabilidad de lloviznas durante toda la jornada.

Miércoles 22 de julio: Se profundizará el descenso de las marcas térmicas, registrándose una mínima de 9°C y una máxima que apenas alcanzará los 15°C. Por la mañana persistirán las condiciones inestables, aunque hacia la tarde se espera una paulatina mejora en el tiempo con el paulatino retorno del sol.

Jueves 23 de julio: Las condiciones comenzarán a estabilizarse. Si bien la mínima subirá levemente a los 11°C y la máxima se situará en 16°C, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones de consideración.

Viernes 24 de julio: El cierre de la semana laboral mostrará una mañana fresca con 9°C de piso térmico, pero una tarde agradable donde el mercurio escalará hasta los 20°C, acompañado por un cielo algo nublado.

Foto: Marcelo Gonzalez

De la Redacción de 7Paginas