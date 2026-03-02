Tras el rechazo de la oferta salarial, Gobierno y gremios docentes se verán el lunes en audiencia de conciliación

La primera reunión de la Mesa Paritaria Salarial Docente 2026 se desarrolló el lunes 23 de febrero en la Secretaría de Trabajo, quedando formalmente constituido el ámbito de discusión. Sin embargo, la oferta oficial no conformó a los sindicatos Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Unión Docentes Argentinos (UDA), que la rechazaron y confirmaron su adhesión al paro nacional docente.

La nueva convocatoria oficial se enmarca en el artículo 16º de la Ley 9.624, que establece el mecanismo de conciliación obligatoria en conflictos docentes.

La oferta rechazada

Según detallaron los gremios, la propuesta del Ejecutivo incluyó:

Un monto fijo de $45.000 no remunerativo y no bonificable.

La continuidad de la suma de $25.000 (en iguales condiciones) para docentes con más de 10 años de antigüedad.

Un aumento del 50% en la Ayuda Escolar.

Una suma de $30.000 no remunerativa y no bonificable para jubilados.

Volver a dialogar en mayo.

Desde los sindicatos se consideró que la oferta es “insuficiente” y que no responde a la pérdida del poder adquisitivo del sector, además de cuestionar la incorporación de sumas no remunerativas por fuera del salario básico.

Las posiciones gremiales

Agmer resolvió en Congreso Extraordinario declarar el no inicio del ciclo lectivo y adherir al paro nacional convocado por CTERA, reclamando paritaria nacional docente, financiamiento educativo y rechazando la denominada Ley de Libertad Educativa. El gremio se declaró en situación de conflicto al amparo de la Ley de Paritarias Docentes.

Desde AMET también rechazaron la propuesta por unanimidad y expresaron su preocupación por la diferencia entre el aumento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la oferta presentada a los docentes. Confirmaron un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo.

Por su parte, Sadop Entre Ríos sostuvo que no aceptará propuestas que “profundicen la precarización” y remarcó la difícil situación económica de muchos docentes del sector privado, que deben recurrir a actividades complementarias para cubrir la canasta básica.

En tanto, UDA adhirió al paro tras señalar el fracaso de las gestiones para convocar a la paritaria nacional docente y discutir salarios, condiciones laborales e inversión educativa.

La postura del Gobierno

En declaraciones radiales, el gobernador Rogelio Frigerio reconoció que la provincia atraviesa “un momento difícil”, con ingresos estatales por debajo de la inflación y 14 puntos por debajo de los niveles de 2023, comparando el contexto actual con el de la pandemia.

“Voy a apostar a que haya un acuerdo. Estamos trabajando para eso, para que podamos tener un acuerdo donde pongamos por encima siempre a la educación y a nuestros alumnos”, expresó el mandatario.

Expectativa por la audiencia

La reunión del lunes 2 a las 15 será clave para destrabar el conflicto. Con el inicio del ciclo lectivo previsto para esa misma jornada y un paro nacional en marcha, la audiencia de conciliación aparece como una instancia determinante para intentar acercar posiciones.

El desenlace dependerá de si el Gobierno mejora la propuesta inicial y de la disposición de los gremios a reconsiderar su postura en un escenario económico complejo, donde la educación vuelve a quedar en el centro del debate.

Con información de APF

Redacción de 7Paginas