Tras el reclamo de los estudiantes: El CGE aprobó la apertura del 7º año para la Escuela Técnica Nº 1 de Concordia

La noticia fue comunicada a 7Páginas por un grupo de padres de la institución, quienes expresaron su profundo agradecimiento a este medio por visibilizar y acompañar el reclamo desde el primer momento. Con esta medida legal, se pone fin a meses de profunda incertidumbre que afectaba el futuro académico y laboral de los alumnos que cursan el último año del ciclo superior.

El contenido de la Resolución del CGE

El documento oficial al que tuvo acceso 7Paginas, resuelve concluir el proceso de estructuración del Ciclo Superior de esta nueva especialidad (incorporada originalmente mediante la Resolución 1311/23 CGE). El texto administrativo detalla los siguientes puntos clave:

Aprobación formal: Se aprueba, a partir del Ciclo Lectivo 2026, el funcionamiento del 7° Año del Ciclo Superior Técnico en Electricidad con Orientación en Electrónica Industrial —en el turno tarde— de la EET Nº 1 de Concordia.

Asignación de horas cátedra: Se autoriza la asignación de 28 horas cátedra de Planta Permanente para la reubicación de docentes en las asignaturas específicas del año (tales como Centrales y Canalizaciones Eléctricas, Electrónica Aplicada, Instalaciones Eléctricas y Máquinas Sincrónicas y Asincrónicas y Ensayos, entre otras).

Completamiento curricular: Se autoriza el destino de 8 horas cátedra adicionales de Planta Permanente para acrecentar los espacios y completar formalmente la estructura curricular (repartidas entre los profesores Enzo Volpi, Osvaldo Cocco, Sergio Cornalo y horas vacantes a concursar).

El fin de la incertidumbre para los futuros técnicos

El temor de los alumnos y sus familias radicaba en que, habiendo transcurrido ya el primer trimestre del ciclo lectivo, las horas necesarias para el dictado de las materias específicas de la especialidad aún no habían sido firmadas, lo que ponía en riesgo la validez de sus títulos y la finalización de sus estudios secundarios.

Gracias a la firme postura de la comunidad educativa y a la rápida readecuación de las plantas docentes provenientes de las antiguas terminalidades mecánicas-eléctricas, la Escuela Técnica Nº 1 ya cuenta con el marco normativo correspondiente para que sus estudiantes puedan egresar bajo la nueva orientación técnica y profesional de manera regular.