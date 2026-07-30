Tras el regreso del sol, anuncian un viernes casi primaveral y alertan por tormentas para Concordia y la región

La jornada de este jueves se presenta con cielo ligeramente nublado, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima prevista de 23 grados, acompañada por una humedad del 93 por ciento y vientos del sector sur de aproximadamente 8 kilómetros por hora.

Pero el cambio más significativo llegará este viernes, cuando el ingreso de aire cálido provocará un marcado ascenso de la temperatura. El SMN pronostica una mínima de 17 grados y una máxima de 29 grados, valores elevados para esta época del año. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de tormentas, con un 40 por ciento de posibilidades de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó este jueves el alerta amarillo para distintos sectores de Entre Ríos, advirtiendo que entre la noche del viernes y la mañana del sábado podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según el organismo, los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse esos registros de manera puntual.

¿Cuándo llegará el mal tiempo a Concordia?

El avance del sistema de tormentas será progresivo sobre el territorio entrerriano.

Durante la noche del viernes el alerta alcanzará a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

En tanto, para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, el aviso regirá desde la noche del viernes y continuará durante la mañana del sábado.

Finalmente, los departamentos del norte provincial, entre ellos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, serán alcanzados por el fenómeno durante la mañana del sábado.

El sábado comenzará con tormentas fuertes

Para Concordia y la región de Salto Grande, el pronóstico anticipa un 100 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana del sábado.

Con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde.

Ante este panorama, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar las precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas