Tras el temporal en Buenos Aires, continúa el clima en la región de Salto Grande

Este martes, en Concordia y el norte entrerriano, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 22 grados. Con el correr de las horas, el termómetro fue en ascenso y cerca de las 15 hs alcanzó una máxima de 36 grados. El cielo se mantuvo ligeramente nublado, con predominio del sol, aunque un dato alentador fue el bajo nivel de humedad, que rondó apenas el 25%, haciendo más tolerable la sensación térmica.

En paralelo, se conocieron noticias provenientes del Gran Buenos Aires, donde la temperatura llegó a los 37 grados, pero en varias zonas se desataron fuertes lluvias que provocaron un marcado descenso térmico. En pocos minutos, la máxima cayó por debajo de los 28 grados, generando un importante alivio para la población. Esta situación despertó expectativas en la región de Salto Grande, donde las altas temperaturas también vienen marcando el pulso de los últimos días.

Cómo sigue el clima en la región de Salto Grande

Según los pronósticos, el calor continuará durante la semana. Para este miércoles y jueves se anuncian temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y 37 grados. Recién hacia el viernes se prevé el ingreso de un frente que podría generar algo de inestabilidad, aunque las probabilidades de precipitaciones son bajas.

Para el viernes y el sábado se espera un leve descenso térmico, con máximas cercanas a los 33 grados, mientras que el domingo el termómetro volvería a subir, alcanzando nuevamente los 35 grados.

De este modo, la región de Salto Grande seguirá bajo la influencia de temperaturas elevadas, con escasas chances de lluvias en el corto plazo, manteniendo el escenario de calor intenso que caracteriza a este tramo del verano.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas