Tras el temporal, la comunidad educativa de La Criolla reclama una solución definitiva para la Escuela N° 64 «Juan B. Alberdi»

Según expresaron desde la Cooperadora, el temporal ocurrido el pasado 18 de julio provocó importantes daños estructurales en el edificio escolar, entre ellos voladura de techos, profundas grietas, rotura de pisos, caída de árboles y desprendimientos de mampostería interna, dejando al inmueble en condiciones que impiden el desarrollo de las actividades educativas.

Ante esta situación, los alumnos y docentes debieron ser reubicados en distintos espacios cedidos por instituciones de la localidad, como el Club Social y Deportivo Juan Bautista Alberdi, la Capilla San Bonifacio y el Jardín Materno Infantil Los Azahares, además de funcionar con horarios reducidos debido a la falta de instalaciones adecuadas.

Reclaman respuestas concretas

En el documento enviado a la redacción de 7Paginas, la Cooperadora señaló que las autoridades del establecimiento mantuvieron reuniones con representantes de la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, el Consejo General de Educación (CGE) y el Gobierno provincial para evaluar la situación.

Sin embargo, aseguran que hasta el momento no hubo una respuesta concreta ni una solución definitiva para el futuro de la institución.

Otro de los puntos destacados del comunicado indica que existen documentos que acreditan que desde 2018 se presentaron reiterados pedidos para realizar refacciones y tareas de mantenimiento en el edificio, sin obtener respuestas.

La institución, que este año cumplió 86 años, no habría recibido el mantenimiento necesario durante los últimos años, sostienen desde la Cooperadora.

La Escuela N° 64 es el único establecimiento de nivel inicial y primario de la localidad y actualmente cuenta con una matrícula aproximada de 300 estudiantes, provenientes tanto de La Criolla como de zonas rurales cercanas.

Desde la Asociación Cooperadora remarcaron que, pese a haber sido conformada hace pocos meses, cuentan con un amplio respaldo de la comunidad educativa y de las familias.

«Las reparaciones no garantizan la seguridad»

En el tramo final del comunicado, la Cooperadora manifestó su preocupación por el estado del edificio y sostuvo que realizar únicamente reparaciones sobre los sectores dañados no garantizaría la seguridad de docentes y alumnos.

Por ese motivo, solicitaron a las autoridades competentes una respuesta urgente y una solución efectiva, orientada a la reconstrucción del establecimiento educativo para que la comunidad escolar pueda recuperar cuanto antes un espacio seguro donde desarrollar sus actividades.