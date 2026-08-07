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Viernes 7 de agosto de 2026
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Tras el temporal, llegó el frío a la región de Salto Grande: anuncian un fin de semana estable y con mínimas de hasta 4 grados

Luego de varios días de lluvias, humedad y fuertes vientos, un frente frío provocó un marcado descenso de las temperaturas en Concordia y la región. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas soleadas y sin precipitaciones para el fin de semana.
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Redacción 7Paginas

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Después de una semana marcada por la inestabilidad climática, las lluvias y las intensas ráfagas de viento, el frío volvió a instalarse en la región de Salto Grande. El ingreso de un frente frío desde el sur dejó un importante descenso de las temperaturas y dio paso a un período de tiempo estable, sin pronóstico de precipitaciones para los próximos días.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes comenzó con una temperatura mínima de 7 grados, mientras que la máxima prevista alcanzará apenas los 15 grados, en una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo despejado.

Además del descenso térmico, se espera una disminución de la humedad, que durante los últimos días se mantuvo elevada debido a las persistentes lluvias registradas en la región.

Un fin de semana frío pero con buen tiempo

Las condiciones meteorológicas anticipan un fin de semana ideal para actividades al aire libre, aunque será necesario abrigarse durante las primeras horas del día.

Para el sábado, el SMN pronostica una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados, con cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvias.

En tanto, el domingo será la jornada más fría del fin de semana. Se espera una mínima de apenas 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados, con cielo despejado y pleno sol durante gran parte del día.

Se mantendrá el ambiente invernal

El organismo meteorológico también anticipa que el aire frío permanecerá sobre la región durante varios días más, por lo que las mañanas continuarán siendo muy frías y las tardes frescas.

Redaccion de 7Paginas